Все спортивные соревнования в двух регионах Италии запрещены из-за коронавируса

На экстренном заседании Правительства Италии, состоявшемся в субботу вечером, было принято решение о немедленном запрете всех спортивных соревнований в областях Ломбардия и Венето. Среди них и три матча Серии А - "Аталанта" - "Сассуоло", "Эллас Верона" - "Кальяри" и "Интер" - "Сампдория". Это решение стало одним из принятых мер по борьбе с эпидемией коронавируса, поразившей регионы. Также отменены учеба в школах и университетах на ближайшую неделю, закрыты государственные и частные учреждения, включая музеи. Кроме того, введены ограничения на движение транспорта.

Согласно сообщениям, около 80-ти жителей Италии заразились коронавирусом. Почти все - в вышеуказанных областях. При этом зараженные диагностированы и в провинциях Лацио (столица - Рим) и Пьемонт (столица - Турин). Также сообщается о двух скончавшихся от болезни. Некоторые регионы Ломбардии и Венето, в которых проживают в общей сложности 50 тысяч человек, были герметично перекрыты еще в субботу утром. Туда запрещен въезд и выезд, закрыты все общественные и частные учреждения, кроме больниц, аптек и пекарен.

В частности, речь о городе Кодоньо, месте диагностирования итальянского "нулевого пациента". Им является игрок местной любительской футбольной команды. В связи с этим и общей ситуацией, еще в субботу утром были отменены 42 матча в любительских и юношеских лигах. Впоследствии - также некоторые матчи Серии Б и Серии С. Ныне же настал черед и Серии А.

"Мы постоянно мониторим ситуацию и принимаем нужные меры", - заявил Министр Спорта Италии Винченцо Спадафора. "Мы не желаем вызывать панику, но отлично понимаем, что спортивные состязания наиболее проблематичны и опасны в плане распространения вируса". А Премьер-Министр Джузеппе Конте признал меры "драконовскими" и "непропорциональными", но заявил, что иx цель - сдерживаниe заражения.

Области Ломбардия и Венето представляют следующие команды Серии А: "Интер", "Милан", "Аталанта", "Брешия" и "Эллас Верона". "Брешия" успела отыграть свой домашний матч против "Наполи" в пятницу. А "Милан" в субботу играл в области Тоскана, на которую на данный момент принятые меры не распространяются.