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СПАЛ –  Ювентус 1:2. Обзор матча

Италия
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"Бьянконери" добыли непростую выездную победу

СПАЛ –  Ювентус 1:2. Обзор матча
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Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура Серии А между "СПАЛом" и "Ювентусом".

Туринцы добыли важные очки в борьбе за титул, оторвавшись от "Лацио" на 4 очка (у римлян есть матч в запасе).

Также стоит отметить, что Криштиану Роналду провёл 1000-ю игру в профессиональном футболе, отпраздновав юбилей забитым голом.

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В статье: Ювентус (Турин) СПАЛ (Феррара)
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