Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура Серии А между "СПАЛом" и "Ювентусом".

Туринцы добыли важные очки в борьбе за титул, оторвавшись от "Лацио" на 4 очка (у римлян есть матч в запасе).

Также стоит отметить, что Криштиану Роналду провёл 1000-ю игру в профессиональном футболе, отпраздновав юбилей забитым голом.