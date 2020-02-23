Италия
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СПАЛ – Ювентус 1:2. Обзор матча
"Бьянконери" добыли непростую выездную победу
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура Серии А между "СПАЛом" и "Ювентусом".
Туринцы добыли важные очки в борьбе за титул, оторвавшись от "Лацио" на 4 очка (у римлян есть матч в запасе).
Также стоит отметить, что Криштиану Роналду провёл 1000-ю игру в профессиональном футболе, отпраздновав юбилей забитым голом.
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