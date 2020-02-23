Интер нашёл замену Лаутаро Мартинесу в Арсенале

"Интер" готовится к продаже Лаутаро Мартинесу в летнее трансферное окно. В контракте аргентинца прописана клаусула в размере 111 млн евро, которой намерена воспользоваться "Барселона".

"Нерадзурри" уже составили шорт-лист потенциальных преемников Лаутаро. По информации Daily Mirror, первым в списке идёт форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Летом у него будет оставаться лишь год по контракту, что значительно облегчит процедуру переговоров. Вторая приоритетная цель – Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед".

Также на карандаше "нерадзурри" находятся Тимо Вернер, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Дрис Мертенс.