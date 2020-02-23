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Интер нашёл замену Лаутаро Мартинесу в Арсенале

Италия
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Пьер-Эмерик Обамеянг привлёк внимание "нерадзурри"

Интер нашёл замену Лаутаро Мартинесу в Арсенале
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"Интер" готовится к продаже Лаутаро Мартинесу в летнее трансферное окно. В контракте аргентинца прописана клаусула в размере 111 млн евро, которой намерена воспользоваться "Барселона".

"Нерадзурри" уже составили шорт-лист потенциальных преемников Лаутаро. По информации Daily Mirror, первым в списке идёт форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Летом у него будет оставаться лишь год по контракту, что значительно облегчит процедуру переговоров. Вторая приоритетная цель – Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед".

Также на карандаше "нерадзурри" находятся Тимо Вернер, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Дрис Мертенс.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Интер (Милан) Антони Мартиаль
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