Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, забив 27 голов в 25 турах

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле отметился голом в матче Серии А против "Дженоа" (3:2), забив гол на 51-й минуте встречи.

Таким образом 30-летний итальянец повторил рекорд результативности Антонио Анджелилло, который также имел 27 голов после первых 25 туров чемпионата в сезоне-1958/59. Об этом сообщает статистическая компания Opta.

Всего на счету Иммобиле 29 голов и 6 результативных передач в 31 матче сезона.