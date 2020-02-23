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Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, забив 27 голов в 25 турах

Италия
(1 голосов)

Чиро в отменной форме

Иммобиле повторил рекорд результативности Серии А, забив 27 голов в 25 турах
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Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле отметился голом в матче Серии А против "Дженоа" (3:2), забив гол на 51-й минуте встречи.

Таким образом 30-летний итальянец повторил рекорд результативности Антонио Анджелилло, который также имел 27 голов после первых 25 туров чемпионата в сезоне-1958/59. Об этом сообщает статистическая компания Opta.

Всего на счету Иммобиле 29 голов и 6 результативных передач в 31 матче сезона.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
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