Серия А. Рома начинает выход из кризиса?

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче" 4:0

Голы: Ундер 13, Мхитарян 37, Джеко 69, Коларов 80

"Рома": Лопес, Б. Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету, Кристанте, Ундер (К. Перес 61), Лоренцо Пеллегрини (Клюйверт 46), Мхитарян, Джеко (Калинич 82)

"Лечче": Вигорито, Донати (Меккарьелло 83), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Петриччионе (Шахов 46), Дейола, Майер (Тахцидис 66), Манкозу, Барак, Лападула

Предупреждениe: Манчини 49

Серию из пяти матчей без побед и лишь с одним очком "Рома" прервала 1:0 в Лиге Европы. Правда, вроде бы, кроме результата и "сухих" ворот, взять с матча против "Гента" было нечего. Паулу Фонсека признал "ни в коем случае не хорошую игру", говорил о боязни рисковать. Вместе с тем, хвалил подопечных за борьбу и надеялся на скорый выход из кризиса. И через три дня уже получил по-настоящему обнадеживающие знаки. "Рома" и рисковала, и боролась, и четко оборонялась. Еще и реализовала. Результат - уверенная победа над соперником, выигравшим три матча подряд. С такой игрой реально выйти из кризиса.

Даже 14 ударов по воротам и 62 процента владения мячом полностью не опишут первый тайм. "Рома" разгромила "Лечче". Раз за разом перехватывала в центре поля и ближе, посылала отличные мячи вразрез. Генрих Мхитарян таким образом оставил Ундера наедине с вратарем (первый гол). Джеко, игравший будто плеймейкер, оставлял Пеллегрини (неточно) и самого Мхитаряна (второй гол). Лоренцо оставил Ундера (вратарь). И это еще не все моменты. А в концовке тайма, когда южные "волки" немного добавили, римско-английский "волк" Смоллинг стоял стеной. Даже после потери Переса в пользу Майера возле штрафной.

После выхода на поле Евгения Шахова разгорелась равная жёсткая борьба. Украинец вместе с Манкозу играл позади форварда, прессинговал, чуть не обокрал Лопеса на выходе за пределы штрафной. Однако серьёзной угрозы испанец не чувствовал. Главным образом - из-за ужасного брака соперников в передачах. Манкозу из отличной позиции пробил чуть ли не в аут. Более того, на 69-ой минуте Джеко замкнул прострел Коларова со второй попытки. ВАР отменил офсайд, зафиксированный арбитрами на поле. Ответ Лападулы из центра штрафной отбила стойка. А Коларов с паса Карлеса Переса пробил Вигорито.