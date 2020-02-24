Без эйфории и сюрпризов. Итоги 25-го тура Серии А

Брешия - Наполи 1:2

Болонья - Удинезе 1:1

СПАЛ - Ювентус 1:2

Фиорентина - Милан 1:1

Дженоа - Лацио 2:3

Торино - Парма - перенесен

Эллас Верона - Кальяри - перенесен

Аталанта - Сассуоло - перенесен

Рома - Лечче 4:0

Интер - Сампдория - перенесен

Главной новостью уик-энда в Серии А стал коронавирус, из-за которого были перенесены четыре матча. Разумеется, он остался бы в Топе в любом случае. Но ведь и на поле не происходило ничего из ряда вон выходящего. Грандов ожидали проверки на прочность, и большинство ожидаемо прошли их. Пусть и не без проблем. А "Милан" не менее ожидаемо упустил свой шанс. Лишь разгром "Ромой" "Лечче" удивил. Ведь провинциальные "волки" подошли к этому "дерби" после трех побед, а столичные - после трёх поражений. Хотя и здесь победил фаворит.

После развала стены

"Лацио" ожидала классическая проверка на прочность. После громкой знаковой победы над "Интером" стена, которой клуб отгородился от разговоров о Скудетто, рассыпалась в пыль. И тут же пришлось играть на одном из сложнейших стадионов страны. Против соперника, не проигрывавшего в четырех матчах подряд. Более того - против своего вечного кошмара. В предыдущие два сезона "Дженоа" переигрывала "орлов" благодаря драматичному голу в концовке и в итоге начинала их неудачные периоды. Счет побед в последних 17-ти очных матчах был 10:5 в ее пользу, счет в последних восьми матчах во втором круге - 6:0. Сцена для провала.

Вот только "орлы" ныне другие. Уверенные в себе. И в своих запасных. Потому справились и без ведущих защитников Ачерби и Луиса Фелипе. Потому добыли вторую гостевую победу подряд без помощи голов в концовке (после пяти подряд с ними). Потому открыли счет в дебюте силами недавнего запасного латераля Марушича, четко защищались против настырного соперника и его 59-ти процентов владения мячом. И в итоге забили трижды в десятом матче в сезоне, чего не добивался никто. И продлили серию без поражений до 20-ти матчей. Потому бывший запасной Кайседо выдал отличный матч, особенно в подыгрыше. А запасной Катальди забил третий гол.

"Лацио" уже набрал столько же очков, сколько за весь предыдущий сезон - 59. И совершенно справедливо.

Весна слишком близка

Тем не менее, лидером остался "Ювентус". В Ферраре он выглядел живее, чем в последних матчах, атаковал интенсивнее и умнее, во втором тайме доминировал. Вторая победа в шести последних матчах вне "Алльянц Стадиум" - малый, но прогресс. Криштиану Роналду в своем тысячном взрослом матче в карьере сравнялся с рекордом по матчам лиги подряд в течение одного сезона с забитыми - 11. Другие атакеры - Куадрадо и Дибала - отличились ассистами. Представитель критикуемого центра поля Аарон Рэмзи забил отличный гол. Маурицио Сарри считает, что ошибок и пассивных периодов в каждом матче все меньше. И главное, как всегда, победа.

Вместе с тем, до перерыва толком не переиграть последнюю команду лиги по очкам и забитым мячам, пропустить от нее и остаться без "сухих" гостевых матчей лиги со второго ноября, сильно запаздывать с ударом в отличных ситуациях в штрафной соперника - с такой игрой опасно подходить к концовке сезона. Сарри остался доволен креативом, жаловался лишь на реализацию. На семь попаданий в каркас ворот в трех матчах. Спортивный директор Фабио Паратичи также не волнуется, заявляя, что каждый февраль видит критикующие статьи в прессе. А весной команда всегда конкурентоспособна. Возможно, так и будет. Но уже нужно начинать играть.

Неудивительно, что многие считают именно "Лацио", а не "Ювентус", более достойным Скудетто.

Характер+звезда

"Наполи" также прошел свой тест. Вроде бы простой, учитывая всего три очка "Брешии" в девяти последних матчах. Но сегодня ему ничего не даётся просто. Первый тайм, несмотря на 79 процентов владения мячом, был слабым. Дженнаро Гаттузо говорил о стерильном владении мячом, отказывался рассказать, о чем говорил в перерыве. Но и его слов: "Я надел шлем и вошёл в раж" достаточно. "Нам не хватало решающих передач и ударов в 20-ти метрах от ворот, а также движения полузащитников. Во втором тайме мы начали прессинговать высоко и двигаться без мяча, посылали больше людей в штрафную". И этого, как и десяти мощных минут, хватило.

Во всех семи последних матчах лиги и Кубка, в которых неаполитанцы одержали шесть побед, они не впечатлили ни в креативе, ни в реализации, ни в динамичности. Ошибались в обороне. Однако характер, наконец-то привитый Гаттузо, компенсировал недостатки. Особенно в гостях, где команда лидирует в лигах Топ-5 по набранным очкам после того, как пропустила первой - десять (кстати, дома таким образом она не набрала ни одного). Да и всегда находился игрок с моментом гениальности. На этот раз Фабиан Руис исполнил классный удар из-за пределов штрафной. И в итоге характер с индивидуальной гениальностью вернули "везувиани" в Топ-6.

Есть звезда, нет характера

"Милан" в последних матчах также сдал в плане динамичности, креатива. И характера. Напомнил времена Гаттузо либо даже Винченцо Монтеллы. Во Флоренции "россонери" пропустили в численном большинстве, владели мячом 64 процента времени, но уступили по ударам по воротам почти вдвое. Четырежды за последний месяц они пытались удержать счет 1:0. Удалось лишь дважды, а еще дважды они пропустили с пенальти в концовке. Всего 15-ое место по забитым мячам, забитый лишь с помощью рикошета, почти единственный бомбардир в последнее время (Анте Ребич с шестым голом в семи матчах) - такого слишком мало для создания удачных серий.

В клубе обвиняли судейство. Крайне сомнительный пенальти Романьоли на Кутроне еще и не был просмотрен на видео. Паоло Мальдини заявил: "Если это пенальти, то я вообще не знаю, что происходит. Несколько лет назад я лучше знал, что пенальти, а что - нет. И уж точно должны были просмотреть видео". Стефано Пиоли полностью согласился с ним. Однако последний больше говорил об игре. О том, что команда должна взять полную ответственность за боязливую игру и отказ от мяча после удаления игрока соперника. Да и его слова о том, что до удаления команда сделала то, что нужно и держала игру в руках, можно оспорить. Ведь создала она мало.

Охота волков на волков

Многих удивило то, что именно "Рома" одержала наибольшую победу в этом туре. Ведь она подходила к нему в наихудшей форме среди Топ-10 - со всего четырьмя очками в предыдущих семи матчах. На фоне ссор и слухов об уходе из клуба всех. Победа над "Гентом" в Лиге Европы также не особо вдохновила, и Паулу Фонсека признал слабость игры. Он даже заявил, что пролет мимо Лиги Чемпионов в этот "нулевой год проекта" не будет трагедией. Что вряд ли кто-либо был рад услышать. И все же победы, какими бы они ни были, придают уверенность в себе. А поражения при правильном отношении к ним подстегивают и заставляют работать.

В матче против "Лечче" сложилось все. Первые 30 минут Фонсека логично назвал "великолепными". Удалось запереть соперника на его половине поля, перехватывать мячи, разрезать оборону быстрыми умными передачами. Затем вернувшая мощь оборона остановила соперника. А во втором тайме, примерно равном, удалось не пропустить и даже забить дважды. В целом же столичные "волки" закончили матч с 26-ю ударами по воротам и 11-ю в створ. Эдин Джеко и забил, и примерил на себя одежду плеймейкера, Генрих Мхитарян не отставал. Александар Коларов укрепился на втором месте в списке бомбардиров. Новичок Карлес Перес ассистировал.

Лишь одна вспышка? Зато яркая. И многообещающая. Такие победы способны снять месяцы напряжения.

Комплиментов недостаточно

На этой стадии сезона аутсайдерам уже не должно хватать лишь комплиментов. Наставник СПАЛ Луиджи Ди Бьяджо "не мог требовать от игроков большего" и заявил, что команда "жива и бьет". Хотя мог потребовать не позволять два выхода один-на-один. Давиде Никола в разочаровании результатом "Дженоа" видел признак ее большого прогресса. Но и она могла не пропускать в дебюте обоих таймов. Храбрая, по справедливым словам ее тренера, "Брешия", могла и не привезти себе пенальти и не пропустить два гола в начале второго тайма. А почти полностью остановивший атаку "Болоньи" "Удинезе" - не пропускать в добавленное время.

Игру и результат удалось объединить "Фиорентине". Она жёстко боролась, "позволила сопернику очень мало" (главный тренер Джузеппе Якини), атаковала немного опаснее.

В концовке и вовсе должна была забивать трижды. "Если бы мы победили, никто не пожаловался бы". А в итоге сравняла счет вдесятером. Она не проиграла дома ни "Ювентусу", ни "Интеру", ни "Милану". Уже во второй раз за сорок дней забила решающий гол вдесятером. Если же считать последние 85 дней в лиге и Кубке, то за это время она получила четыре красные карточки. И в этих четырех матчах забила пять мячей до удалений и столько же - после. Сильный характер.

Украинский след

"Лечче" как раз оказался на другом полюсе характера. И соединения игры с результатом. Он просто провалился. Тренер Фабио Ливерани говорил о двух подаренных голах, о шансах в концовке первого тайма, об отчаянной обороне соперника. Об "акуле, почувствовавшей кровь". Второй тайм по владению мячом южные "волки" выиграли, создали не меньше опасных атак, попали в стойку. Но в целом провели крайне слабый матч, опустившись на землю после трех побед подряд. Особенно первый тайм.

Второй тайм на поле начинал Евгений Шахов. Из-за травм он оказался наиболее атакующим игроком среди запасных. Занял позицию под нападающим в схеме 4-3-2-1, помогал в отборе, высоко прессинговал, приходил в штрафную соперника. Но в целом за 45 минут коснулся мяча лишь 15 раз, отдал лишь девять передач. И не сумел опередить вратаря в 20-ти метрах от ворот, лишь сфолив на нем. Оценки прессы "5" и "5.5" с заметками "не повлиял" и "был незаметен" логичны.

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Фото - официальные сайты "Лацио", "Миланa", "Наполи", Tuttosport