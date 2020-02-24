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В Англии и Шотландии запретили играть головой детям до 12 лет

Италия
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Футболисты чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний

В Англии и Шотландии запретили играть головой детям до 12 лет
Новина українською

В Англии, Северной Ирландии и Шотландии провели исследования и ввели запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, были опубликованы исследования, в которых подсчитано, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем среднестатистический человек. Если в экспериментальной группе смертность от неврологических заболеваний составляла 1%, то среди футболистов этот показатель вырос до 3%. Также было выявлено пятикратное увеличение риска развития болезни Альцгеймера, четырёхкратное увеличение заболевания мотонейронов и двукратное увеличение болезни Паркинсона.

В связи с этим футбольные федерации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли решение ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов. Сообщается, что это не отразится на игре головой в матчах, но будет введено ограничение и предупреждение на игру в командах до 12 и до 16 лет.

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В статье: Чемпионат Англии
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Источник:
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