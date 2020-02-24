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Инсинье: Мы не сравниваем Марадону и Месси
Для Наполи Марадона священен
Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Встреча пройдет 25 февраля.
"Мы играем против отличной команды. Там есть не только Месси. Мы должны приложить все усилия, чтобы сдержать их и показать хорошую игру.
Месси — лучший игрок в мире: я не могу сравнить его с Марадоной, потому что Диего — превыше всего. Мы их не сравниваем. Для нас Марадона священен. Но Лео — лучший прямо сейчас, — цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА.
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