Инсинье: Мы не сравниваем Марадону и Месси

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Встреча пройдет 25 февраля.

"Мы играем против отличной команды. Там есть не только Месси. Мы должны приложить все усилия, чтобы сдержать их и показать хорошую игру.

Месси — лучший игрок в мире: я не могу сравнить его с Марадоной, потому что Диего — превыше всего. Мы их не сравниваем. Для нас Марадона священен. Но Лео — лучший прямо сейчас, — цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА.