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Интер ожидает возвращения Хандановича - капитан имеет шанс сыграть против Ювентуса

Италия
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Хорошее усиление к Дерби Италии

Интер ожидает возвращения Хандановича - капитан имеет шанс сыграть против Ювентуса
UA-Футбол
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Вратарь, и по совместительству капитан, "Интера" Самир Хандович пропустил уже порядка месяца из-за травмы. Однако вскоре он должен вновь вернуться в строй.

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По данным Tuttosport, у него будет шанс сыграть уже на этой неделе в игре против "Ювентуса". "Дерби Италии" состоится 1-го марта.

Место опытного словенца в воротах занимал Паделли, который лишь дважды сумел сохранить ворота миланского клуба на замке. За это он был достаточно часто критикуем в прессе.

Ранее была информация, что матч "Ювентуса" и "Интера" может пройти при пустых трибунах. Причина - коронавирус.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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