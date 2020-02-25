Президент Ювентуса – про влияние трансфера Роналду, стратегию клуба с Сарри и приглашение Гвардиолы

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о влиянии трансфера форварда Криштиану Роналду на клуб, работе Маурицио Сарри и потенциальном назначении Пепа Гвардиолы на посте тренера команды. Цитирует босса Radio24.

"Пригласив Криштиану, мы не изменили свою бизнес-модель. Здесь всегда были чемпионы – от Платини до Зидана. Экономические последствия прихода Роналду другие. Его влияние за пределами поля – это признание бренда "Ювентуса" во всем мире, контракты со спонсорами . Подобные трансферы в будущем? Этот вопрос – к Паратичи. У Фабио есть права и "огневая мощь" (прим. ред – бюджет)".

"Мы довольны Сарри. У нас прописана стратегия с ним на 3 года. В чемпионате мы идем на первом месте, вышли в плей-офф ЛЧ и ½ финала Кубка Италии. Что касается Конте, то он символ "Ювентуса", который смог выиграть для нас несколько Скудетто. У нас хорошие отношения, мы профессионалы. Гвардиола? Не будем лукавить, мы думаем о нем. Но на данный момент он счастлив в Англии. Когда ты доволен, то вряд ли куда-то уйдешь".