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Президент Ювентуса – про влияние трансфера Роналду, стратегию клуба с Сарри и приглашение Гвардиолы

Италия
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Аньелли на связи

Президент Ювентуса – про влияние трансфера Роналду, стратегию клуба с Сарри и приглашение Гвардиолы
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Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о влиянии трансфера форварда Криштиану Роналду на клуб, работе Маурицио Сарри и потенциальном назначении Пепа Гвардиолы на посте тренера команды. Цитирует босса Radio24.

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"Пригласив Криштиану, мы не изменили свою бизнес-модель. Здесь всегда были чемпионы – от Платини до Зидана. Экономические последствия прихода Роналду другие. Его влияние за пределами поля – это признание бренда "Ювентуса" во всем мире, контракты со спонсорами. Подобные трансферы в будущем? Этот вопрос – к Паратичи. У Фабио есть права и "огневая мощь" (прим. ред – бюджет)".

"Мы довольны Сарри. У нас прописана стратегия с ним на 3 года. В чемпионате мы идем на первом месте, вышли в плей-офф ЛЧ и ½ финала Кубка Италии. Что касается Конте, то он символ "Ювентуса", который смог выиграть для нас несколько Скудетто. У нас хорошие отношения, мы профессионалы. Гвардиола? Не будем лукавить, мы думаем о нем. Но на данный момент он счастлив в Англии. Когда ты доволен, то вряд ли куда-то уйдешь".

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В статье: Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Антонио Конте Андреа Аньелли Маурицио Сарри
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