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Ибрагимович может подписать новый контракт с Миланом по окончании сезона
Это случится даже если клуб не попадет в топ-4
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в команде на следующий сезон, сообщают итальянские СМИ.
Ранее стало известно, что контракт игрока рассчитан на шесть месяцев и автоматически продлевается, если команда попадет в Лигу чемпионов. Однако, по данным Tuttosport, Ибрагимович может остаться, даже если "Милану" не удастся пробиться в топ-4.
Команда сейчас отстает от зоны Лиги чемпионов на девять очков. Указано, что если контракт не будет продлен автоматически, стороны проведут переговоры по окончании сезона.
В текущем сезоне 38-летний швед провел семь матчей в серии А и забил два мяча при одной результативной передаче.