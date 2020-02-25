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Ибрагимович может подписать новый контракт с Миланом по окончании сезона

Италия
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Это случится даже если клуб не попадет в топ-4

Ибрагимович может подписать новый контракт с Миланом по окончании сезона
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович может остаться в команде на следующий сезон, сообщают итальянские СМИ.

Ранее стало известно, что контракт игрока рассчитан на шесть месяцев и автоматически продлевается, если команда попадет в Лигу чемпионов. Однако, по данным Tuttosport, Ибрагимович может остаться, даже если "Милану" не удастся пробиться в топ-4.

Команда сейчас отстает от зоны Лиги чемпионов на девять очков. Указано, что если контракт не будет продлен автоматически, стороны проведут переговоры по окончании сезона.

В текущем сезоне 38-летний швед провел семь матчей в серии А и забил два мяча при одной результативной передаче.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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