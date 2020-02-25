Гаттузо не рассчитывает на мексиканского вингера, за которого летом было заплачено 38 миллионов

Этим летом "Наполи" выиграл борьбу за форварда "ПСВ" Ирвинга Лосано. За него было заплачено 38 миллионов евро (не считая различных бонусов).

Читайте также Наполи купил вингера ПСВ – это рекордный трансфер в истории итальянского клуба

С уходом Карло Анчелотти и приходом Гаттузо мексиканец очень плотно сел на скамейку запасных. Дженнаро пока разочарован в Ирвинге и советует ему усерднее работать на тренировках.

Сегодня "Наполи" ожидает важнейших матч против "Барселоны", однако по данным итальянских, Лосано даже не попадет в заявку. Возможно летом он сменит команду.

В этом сезоне на его счету 22 матча и 3 гола.