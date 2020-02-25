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Гаттузо не рассчитывает на мексиканского вингера, за которого летом было заплачено 38 миллионов

Италия
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А при Анчелотти было иначе

Гаттузо не рассчитывает на мексиканского вингера, за которого летом было заплачено 38 миллионов
UA-Футбол
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Этим летом "Наполи" выиграл борьбу за форварда "ПСВ" Ирвинга Лосано. За него было заплачено 38 миллионов евро (не считая различных бонусов).

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С уходом Карло Анчелотти и приходом Гаттузо мексиканец очень плотно сел на скамейку запасных. Дженнаро пока разочарован в Ирвинге и советует ему усерднее работать на тренировках.

Сегодня "Наполи" ожидает важнейших матч против "Барселоны", однако по данным итальянских, Лосано даже не попадет в заявку. Возможно летом он сменит команду.

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В этом сезоне на его счету 22 матча и 3 гола.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Ирвинг Лосано
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