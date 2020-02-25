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Гаттузо не рассчитывает на мексиканского вингера, за которого летом было заплачено 38 миллионов
А при Анчелотти было иначе
Этим летом "Наполи" выиграл борьбу за форварда "ПСВ" Ирвинга Лосано. За него было заплачено 38 миллионов евро (не считая различных бонусов).
С уходом Карло Анчелотти и приходом Гаттузо мексиканец очень плотно сел на скамейку запасных. Дженнаро пока разочарован в Ирвинге и советует ему усерднее работать на тренировках.
Сегодня "Наполи" ожидает важнейших матч против "Барселоны", однако по данным итальянских, Лосано даже не попадет в заявку. Возможно летом он сменит команду.
В этом сезоне на его счету 22 матча и 3 гола.