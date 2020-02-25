Фонсека теряет очередного бойца: Пеллегрини пропустит ближайший месяц

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини получил травму в игре против "Лечче". Он покинул поле в перерыве.

По данным Corriere dello Sport, вероятный срок его отсутствия - один месяц. Итальянский футболист ощущает дискомфорт в бедре.

Текущий сезон "волкам" дается очень непросто. Многие игроки получали травмы, а ключевые футболисты (Диавара, Дзаньоло) уже не сыграют в этом сезоне.

Сейчас команда Фонсеки занимает пятое место. Их главная задача - попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.