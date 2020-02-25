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Мертенс догнал Хамшика по голам за Наполи - бельгийцу один точный удар до абсолютного рекорда

Италия
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Форвард может вписать свое имя в историю клуба

Мертенс догнал Хамшика по голам за Наполи - бельгийцу один точный удар до абсолютного рекорда
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В матче Лиги Чемпионов "Наполи" в Италии принимает "Барселону". Счет в игре удалось открыть Дрису Мертенсу.

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Данный гол стал для него 121-м в футболке неаполитанцев. Теперь он делит первое место с Мареком Хамшиком. Следующий точный удар выведет его на единоличное первое место.

Отметим, что контракт бельгийца истекает летом 2020-го года. Вероятно, что он отправится в новый клуб.

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Марек Хамшик
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