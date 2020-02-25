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Мертенс догнал Хамшика по голам за Наполи - бельгийцу один точный удар до абсолютного рекорда
Форвард может вписать свое имя в историю клуба
В матче Лиги Чемпионов "Наполи" в Италии принимает "Барселону". Счет в игре удалось открыть Дрису Мертенсу.
Данный гол стал для него 121-м в футболке неаполитанцев. Теперь он делит первое место с Мареком Хамшиком. Следующий точный удар выведет его на единоличное первое место.
- Dries Mertens has tied Marek Hamšík for most goals for Napoli in all competitions— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 25, 2020
121 - Marek Hamšík
121 - Dries Mertens
115 - Diego Maradona#NAPBAR #UCL
Отметим, что контракт бельгийца истекает летом 2020-го года. Вероятно, что он отправится в новый клуб.