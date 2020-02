Мертенс догнал Хамшика по голам за Наполи - бельгийцу один точный удар до абсолютного рекорда

В матче Лиги Чемпионов "Наполи" в Италии принимает "Барселону". Счет в игре удалось открыть Дрису Мертенсу.

Данный гол стал для него 121-м в футболке неаполитанцев. Теперь он делит первое место с Мареком Хамшиком. Следующий точный удар выведет его на единоличное первое место.

- Dries Mertens has tied Marek Hamšík for most goals for Napoli in all competitions



121 - Marek Hamšík

121 - Dries Mertens

115 - Diego Maradona#NAPBAR #UCL