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Иммобиле пропустил тренировки Лацио из-за гриппа

Италия
(1 голосов)

У игрока жар

Иммобиле пропустил тренировки Лацио из-за гриппа
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Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле пропустил тренировку римской командой, сообщает Corriere dello Sport.

Как пишет источник , форвард пропустил вчерашние тренировки клуба так как у него был жар. Отмечается, что главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассчитывает, что Иммобиле уже завтра сможет приступить к тренировкам и сыграть в матче с "Болоньей", который состоится 29 февраля.

В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 25 матчах итальянской Серии А и забил 27 голов. На данный момент Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Лацио
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