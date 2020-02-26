Иммобиле пропустил тренировки Лацио из-за гриппа

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле пропустил тренировку римской командой, сообщает Corriere dello Sport.

Как пишет источник , форвард пропустил вчерашние тренировки клуба так как у него был жар. Отмечается, что главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассчитывает, что Иммобиле уже завтра сможет приступить к тренировкам и сыграть в матче с "Болоньей", который состоится 29 февраля.

В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 25 матчах итальянской Серии А и забил 27 голов. На данный момент Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата Италии.