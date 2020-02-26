Марадона: Месси никогда не проходил через опыт, который довелось пережить мне

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", высказался о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я бы хотел сыграть против Месси. Он приехал на "Сан-Паоло" (стадион "Наполи". – Прим. "Чемпионата") в момент, когда команда находится в упадке. Месси никогда не проходил через опыт, который довелось пережить мне, но он может играть в Наполи в безопасности. Давайте проясним: он бы не смог сделать то же, что и я, но я бы хотел, чтобы у "Наполи" был Месси", — приводит слова Марадоны Football Italia.

Марадона защищал цвета "Наполи" с 1984 по 1991 год. Накануне, 25 февраля, неаполитанцы сыграли вничью с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Ответная встреча пройдёт 18 марта.