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Чохонелидзе: В итальянских СМИ из-за коронавируса настоящая паника

Италия
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Италия находится на третьем месте по распространению эпидемии

Чохонелидзе: В итальянских СМИ из-за коронавируса настоящая паника
Новина українською

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе, который сейчас находится в Милане, рассказал об обстановке в Италии в связи с эпидемией короновируса.

— Какая сейчас обстановка в стране?

— Не нормальная. Все программы итальянского телевидения начинаются с сюжетов об эпидемии коронавируса. Настоящая паника в СМИ. Италия сейчас на третьем месте по распространению эпидемии. Впереди только Китай и Корея. Школы и университеты закрыли. Магазины тоже. Даже собор Дуомо закрыт. Народ штурмом брал супермаркет, чтобы купить продукты. Штурмовали аптеки, хотели приобрести маски. Но они уже все проданы. Отменили даже Венецианский карнавал. Все спектакли — тоже. Эпицентр заражения находится в 60 километрах от Милана, там закрыли на карантин 4 населенных пункта.

— В Милане тоже панические настроения?

— В самом городе паники нет. Но людей на улицах мало, все отсиживаются дома. На улицах ходят в масках. Бары работают до шести вечера.

— Если коронавирус будет распространяться по странам Европы, видимо, под угрозой будет и проведение Евро-2020?

— Сейчас даже медики воздерживаются от прогнозов. Что произойдет с эпидемией через 4-5 месяцев — не знает никто. Но верим в лучшее.

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В статье: Резо Чохонелидзе Динамо (Киев)
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Источник:
champion.com.ua

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