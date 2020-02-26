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СМИ: Рома выкупила Переса у Барселоны
Каталонцы потеряли очередного воспитанника
Испанский форвард Карлес Перес стал полноценным игроком "Ромы". Об этом сообщает портал Goal.com.
"Волки" арендовали воспитанника "Барселоны" с пунктом об обязательном выкупе летом. Однако римляне решили не откладывать это дело и сразу заключили с футболистом контракт.
Полная сумма трансфера - 12 миллионов евро. За четыре матча в новой команде Карлес Перес отметился одним голоом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что другой воспитанник каталонцев может отправиться в один из лондонских клубов.
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