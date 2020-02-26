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СМИ: Рома выкупила Переса у Барселоны

Италия
(1 голосов)

Каталонцы потеряли очередного воспитанника

СМИ: Рома выкупила Переса у Барселоны
UA-Футбол
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Испанский форвард Карлес Перес стал полноценным игроком "Ромы". Об этом сообщает портал Goal.com.

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"Волки" арендовали воспитанника "Барселоны" с пунктом об обязательном выкупе летом. Однако римляне решили не откладывать это дело и сразу заключили с футболистом контракт.

Полная сумма трансфера - 12 миллионов евро. За четыре матча в новой команде Карлес Перес отметился одним голоом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что другой воспитанник каталонцев может отправиться в один из лондонских клубов.

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В статье: Барселона Рома (Рим) Карлес Перес
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2020 в 19:20
Так нормальная Барса у всех уже в прошлом. Правильно сделали))
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