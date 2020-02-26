Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина готовит новый контракт для Кьезы - за форвардом следят Ювентус и ПСЖ
Что в итоге выберет футболист?
Прошлым летом "Фиорентине" стоило больших трудов удержать в своем составе Федерико Кьезу. За его трансфер предлагали порядка 70 миллионов.
Как сообщает La Repubblica, "фиалки" хотят провернуть подобный трюк и в конце этого сезона. Они планируют продлить контракт с форвардом до лета 2024 года. Кьеза по новому соглашению может получать 4 миллиона.
Что интересно, сейчас за итальянцем следят "Ювентус" и "ПСЖ". Оба гранда европейского футбола готовы летом заплатить за него нужную сумму.
В этом сезоне Кьеза забил 7 голов в 25-ти матчах.