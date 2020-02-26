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Фиорентина готовит новый контракт для Кьезы - за форвардом следят Ювентус и ПСЖ

Италия
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Что в итоге выберет футболист?

Фиорентина готовит новый контракт для Кьезы - за форвардом следят Ювентус и ПСЖ
UA-Футбол
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Прошлым летом "Фиорентине" стоило больших трудов удержать в своем составе Федерико Кьезу. За его трансфер предлагали порядка 70 миллионов.

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Как сообщает La Repubblica, "фиалки" хотят провернуть подобный трюк и в конце этого сезона. Они планируют продлить контракт с форвардом до лета 2024 года. Кьеза по новому соглашению может получать 4 миллиона.

Что интересно, сейчас за итальянцем следят "Ювентус" и "ПСЖ". Оба гранда европейского футбола готовы летом заплатить за него нужную сумму.

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В этом сезоне Кьеза забил 7 голов в 25-ти матчах.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) ПСЖ Федерико Кьеза
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