Фиорентина готовит новый контракт для Кьезы - за форвардом следят Ювентус и ПСЖ

Прошлым летом "Фиорентине" стоило больших трудов удержать в своем составе Федерико Кьезу. За его трансфер предлагали порядка 70 миллионов.

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Как сообщает La Repubblica, "фиалки" хотят провернуть подобный трюк и в конце этого сезона. Они планируют продлить контракт с форвардом до лета 2024 года. Кьеза по новому соглашению может получать 4 миллиона.

Что интересно, сейчас за итальянцем следят "Ювентус" и "ПСЖ". Оба гранда европейского футбола готовы летом заплатить за него нужную сумму.

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В этом сезоне Кьеза забил 7 голов в 25-ти матчах.