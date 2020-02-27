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В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом

Италия
(1 голосов)

Это первый футболист, который заразился вирусом

В Италии профессиональный футболист заразился коронавирусом
Новина українською

Профессиональный игрок итальянской Серии C стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает Sport.es со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, заражённым стал футболист, имя которого не упоминается, проживающий в провинции Сиена. В прошлое воскресенье игрок не был включён в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

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В статье: коронавирус
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Источник:
Sport.es
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
27.02.2020 в 17:43
зомбують людей ніби то смертельна невиліковна хвороба,грип був і буде,свинячий був набагато гірший,нічого,пережили
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-1
avatar
satellite (Харьков)
27.02.2020 в 17:36
Проклятая ЗАРАЗА!!!
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