Кулибали все ближе к уходу из Наполи - на игрока претендуют три европейских гранда

Несколько сезонов подряд за Калиду Кулибали стоит целая очередь из европейских клубов. Защитник уже давно готов к переходу на более серьезный уровень.

Читайте также Кулибали – приоритетная цель МЮ на лето

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, крайне вероятно, что трансфер случится летом. "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" заинтересованы в подписании игрока.

Помимо этого, "кругленькую" сумму готовит "ПСЖ". В сенегальце там видят замену Тьяго Силве, которые летом бесплатно покинет Париж.

Читайте также ПСЖ готов удвоить зарплату Кулибали

Контракт Кулибали с "Наполи" действителен до лета 2023 года. На данный момент он оценивается в 75 миллионов евро.