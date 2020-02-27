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Кулибали все ближе к уходу из Наполи - на игрока претендуют три европейских гранда

Италия
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Вот только де Лаурентис запросит за него немаленькие деньги

Кулибали все ближе к уходу из Наполи - на игрока претендуют три европейских гранда
UA-Футбол
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Несколько сезонов подряд за Калиду Кулибали стоит целая очередь из европейских клубов. Защитник уже давно готов к переходу на более серьезный уровень.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, крайне вероятно, что трансфер случится летом. "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" заинтересованы в подписании игрока.

Помимо этого, "кругленькую" сумму готовит "ПСЖ". В сенегальце там видят замену Тьяго Силве, которые летом бесплатно покинет Париж.

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Контракт Кулибали с "Наполи" действителен до лета 2023 года. На данный момент он оценивается в 75 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Манчестер Юнайтед ПСЖ
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