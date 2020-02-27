Италия
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Наполи и Кальехон приостанавливают переговоры по контракту - испанец может летом покинуть клуб
Стороны не могут прийти к компромиссу
Крайне вероятно, что Хосе Кальехон, чей контракт истекает ближайшим летом, покинет "Наполи". Об этом сообщает Calcio Mercato.
Стороны достаточно долго вели переговоры, которые все таки зашли в тупик. Кальехона не устраивает предложенный контракт, а потому он не готов ставить свою подпись под ним.
Кальехон выступает за итальянский клуб с 2013-го года. На его счету 336 матчей и 80 голов за неаполитанцев.
Что интересно, в подобной ситуации сейчас находится Дрис Мертенс.
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