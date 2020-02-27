Наполи и Кальехон приостанавливают переговоры по контракту - испанец может летом покинуть клуб

Крайне вероятно, что Хосе Кальехон, чей контракт истекает ближайшим летом, покинет "Наполи". Об этом сообщает Calcio Mercato.

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Стороны достаточно долго вели переговоры, которые все таки зашли в тупик. Кальехона не устраивает предложенный контракт, а потому он не готов ставить свою подпись под ним.

Кальехон выступает за итальянский клуб с 2013-го года. На его счету 336 матчей и 80 голов за неаполитанцев.

Что интересно, в подобной ситуации сейчас находится Дрис Мертенс.