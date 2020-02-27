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Официально: Матч Ювентус - Интер и еще 4 игры Серии А пройдут без зрителей

Италия
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Опасный вирус продолжает вмешиваться в футбол

Официально: Матч Ювентус - Интер и еще 4 игры Серии А пройдут без зрителей
UA-Футбол
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На прошлой неделе четыре матча Серии А были перенесены из-за вспышки коронавируса. 26-й тур чемпионата также ощутит на себе вред нового недуга.

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По официальным данным, без зрителей пройдет Дерби Италии между "Ювентусом" и "Интером". Также при пустых будет проведено еще четыре матча. Полный их перечень:

  • "Ювентус" - "Интер"
  • "Милан" - "Дженоа"
  • "Парма" - "СПАЛ"
  • "Сассуоло" - "Брешиа"
  • "Удинезе" - "Фиорентина"

Ранее сообщалось, что также из-за коронавируса могут отменить Евро-2020.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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