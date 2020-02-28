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Спортивный директор ПСЖ провел встречу с агентом Кулибали

Италия
(1 голосов)

Игрок уже купил там недвижимость

Спортивный директор ПСЖ провел встречу с агентом Кулибали
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел встречу с агентом защитника "Наполи" Калиду Кулибали, Фали Рамадани, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 28-летний сенегалец может заменить в составе парижан 35-летнего Тиагу Силву, который, скорее всего, покинет команду летом на правах свободного агента. Скира сообщает, что "Наполи" готов продать Кулибали за сумму в районе 100-110 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Кулибали уже купил жилье в Париже. В сезоне-2019/20 сенегалец провел за "Наполи" 21 матч и не отличился результативными действиями.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Наполи
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Комментарии (1)
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Napoli
28.02.2020 в 16:19
А ПСЖ, я вижу, любит баловаться с ФФП. Исключите их нах лет на 20. 900+ млн за 5 лет на трансферы. Каким боком их расходы перекрывают доходы?
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