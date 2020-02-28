Спортивный директор ПСЖ провел встречу с агентом Кулибали

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел встречу с агентом защитника "Наполи" Калиду Кулибали, Фали Рамадани, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 28-летний сенегалец может заменить в составе парижан 35-летнего Тиагу Силву, который, скорее всего, покинет команду летом на правах свободного агента. Скира сообщает, что "Наполи" готов продать Кулибали за сумму в районе 100-110 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Кулибали уже купил жилье в Париже. В сезоне-2019/20 сенегалец провел за "Наполи" 21 матч и не отличился результативными действиями.