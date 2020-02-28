Лацио - Болонья. Анонс и прогноз матча

29 февраля. 16:00. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Эйфория "Лацио" лишь усиливается. Вожделенное место в Топ-4 уже не уйдет. А о Скудетто говорят открыто. Коэффициент у букмекеров опустился до 3.50. Даже глава Олимпийского Комитета Италии Джованни Малаго заявил, что диктатура "Ювентуса" закончена, и именно "Лацио" - фаворит в борьбе за трофей. Болельщики заполняют стадион, выводя среднюю посещаемость (почти сорок тысяч) на невиданную в последние 15 лет. В клубе чувствуют, что готовы к Скудетто и в игровом, и в ментальном плане. Что сможет противопоставить этому кусачая, но нестабильная "Болонья"?

В сезоне 2019/20 лишь "Интер" и "Милан" явно опережают "Лацио" по посещаемости. Сорок тысяч ожидают на "Олимпико" и завтра. Главный тренер Симоне Индзаги называет такой наплыв болельщиков "моей наибольшей победой". Впрочем, она - следствие других. Камбек против "Интера" вывел команду на второе место в одном очке позади "Ювентуса", оформил 19 матчей без поражений подряд (рекорд клуба). А через неделю в гостях "Лацио" забил "Дженоа" (3:2) в начале обоих таймов, на этот раз обеспечил победу до концовки. Забивали и лучший бомбардир Иммобиле, и защитник Марушич. И прорыв продолжается.

Мысли "Болоньи" далеки от такого. Она никак не может сохранить стабильность и выйти на шестое место. После трех побед подряд пришли поражение и ничья. 0:3 от той же "Дженоа" дома, 1:1 с "Удинезе", вытащенный в добавленное время унылого матча. Любимец болельщиков "Лацио" Синиша Михайлович ныне заслуживает уважение всего футбольного сообщества за свою смелую борьбу с лейкемией. Однако он не желает оправдывать проблемы на поле этой борьбой. Желает видеть от игроков совсем иное. Для начала - хотя бы предотвращение повторения антирекорда клуба - 21-го матча с пропущенными подряд.

Кадры

Скамья запасных всегда подводила "Лацио" на длинной дистанции. В нынешнем сезоне она как раз немало помогает. Но именно сейчас ее настигли настоящие испытания. В Генуе впервые за 2.5 года в команде лидер обороны Франческо Ачерби пропустил матч из-за травмы. Пропустит и завтра. Вряд ли сыграет и Марушич, открывший счет в Генуе. Капитан Лулич вряд ли вернется до перерыва на матчи сборных. Придется полагаться на не выходившего в трех матчах в "старте" подряд Лаццари, привезшего пенальти в 25-ом туре. На не совсем здорового Хони. И Вавро, дебютировавшего в "старте" в той же Генуе.

С другой стороны, Луис Фелипе возвращается после дисквалификации. А в центре поля и в атаке потери не ожидаются. Хотя Иммобиле и Милинкович-Савич пропускали тренировки в течение недели. Первый, вышедший уже на 30 голов во всех турнирах в сезоне, все еще температурит. Но, скорее всего, сыграет. А СМС захочет отпраздновать 25-летие и 150-й матч за команду. Проблемой остается лишь форвард Корреа, не забивавший с десятого ноября и выглядящий слабо. Зато Фелипе Кайседо забивает (8 голов в лиге). А в Генуе он еще и отлично ассистировал Марушичу и Иммобиле.

В предыдущем туре на скамье запасных "Болоньи" не оказалось ни одного полевого игрока старше 21-го года. Первый вратарь Скорупски травмирован. Зато ныне Сансоне, Сориано, Сантандер, Медель, Схутен и Денсвил должны вернуться. "Питбуль" Медель конкурирует с довольно техничными Схутеном и Нико Домингесом. Обращаем внимание на Риккардо Орсолини, которого вроде бы желает вернуть "Ювентус". На 38-летнего Родриго Паласио, забившего и "Удинезе", и самому "Лацио" в Болонье. И на январского новичка Барроу, начавшего каденцию двумя голами и ассистом. Обороне "Лацио" придется непросто.

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Вавро, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Хони, Иммобиле, Кайседо

"Болонья": Да Коста, Томиясу, Бани, Данило, Денсвил, Поли, Схутен, Орсолини, Сориано, Сансоне, Паласио

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер "Лацио": "Ювентус" на вершине уже очень долго и умеет справляться с давлением. Но и мы теперь там и уже привыкли за 2.5 месяца. Мы должны продолжать так же, осознавая, что "Болонья" - сложный соперник. Она отлично играла в гостях в последние недели и набрала 34 очка, несмотря на травмы. Некомфортный матч после непростой недели... Будет приятно увидеть Михайловича вновь. У меня не было сомнений, что еще увижу его на поле. Мы многое пережили вместе, он мой друг. Я знаю, что он может привить своим командам, и потому "Болонья" опасна".

Прогноз: Лацио - Болонья 3:1

"Болонья" уже переигрывала "Рому" (причем на "Олимпико") и "Аталанту", не проиграла "Лацио" в первом круге, дважды заставляя "орлов" отыгрываться. Не проиграла им в трех из четырех последних очных матчей. Она агрессивна, умеет и любит владеть мячом, любит и умеет включать скорости, очень неудобные для соперника. А римляне, хотя и вторые в лиге по пропущенным, пропускали в восьми из последних 11-ти матчей. Обилие голов, "тотал больше 3.5" - реальная ставка. А вот в плане результата все же вряд ли Михайлович остановит лучшее "Лацио" со времён своей карьеры игрока.

Favbet: 1.57 - 4.40 - 6.00

Pari-Match: 1.58 - 4.30 - 5.80

William Hill: 1.53 - 4.20 - 6.00