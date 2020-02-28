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Роналду: Ювентус сосредоточен на матче против Интера, Лига Чемпионов будет позже

Италия
(2 голосов)

Чемпиона Италии ждет очень непростой матч

Роналду: Ювентус сосредоточен на матче против Интера, Лига Чемпионов будет позже
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в игре против "Лиона".

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"Подобное случается в футболе. Мы разочарованы, но впереди нас ждет второй матч. Мы уверенны в себе и можем пройти в следующий этап.

На данный момент, "Ювентус" сосредоточен на ближайшем матче против "Интера". Лига Чемпионов будет позже", - приводит слова португальца Sky Sport Italia.

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В игре против "Лиона" Роналду не сумел забить впервые в 2020-м году.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лион Интер (Милан)
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