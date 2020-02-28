Италия
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Роналду: Ювентус сосредоточен на матче против Интера, Лига Чемпионов будет позже
Чемпиона Италии ждет очень непростой матч
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в игре против "Лиона".
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"Подобное случается в футболе. Мы разочарованы, но впереди нас ждет второй матч. Мы уверенны в себе и можем пройти в следующий этап.
На данный момент, "Ювентус" сосредоточен на ближайшем матче против "Интера". Лига Чемпионов будет позже", - приводит слова португальца Sky Sport Italia.
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В игре против "Лиона" Роналду не сумел забить впервые в 2020-м году.
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