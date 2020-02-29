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Суарес: ​​Я уже два года говорю, что Барселоне нужен молодой форвард

Италия
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Уругваец недоволен кадровой политикой каталонского клуба?

Суарес: ​​Я уже два года говорю, что Барселоне нужен молодой форвард
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Уругвайский форвард Луис Суарес прокомментировал возможный переход форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса в "Барселону", о чем в последнее время активно пишут СМИ.

"Лаутаро очень талантливый. Это игрок, который на второй год своего пребывания в Италии играет на очень высоком уровне", - заявил Суарес в интервью RAC 1.

Однако он отметил, что игроки не решают такие вопросы: "Я уже два года говорю, что было бы хорошо подписать молодого форварда, чтобы он адаптировался и набрался опыта перед тем, как я уйду".

Уругваец отметил, что приход новичков полезен для команды: "Я знаю свой возраст, мне все больше приходится следить за собой. Конкуренция важна для здоровья и для команды".

Напомним, что Суарес выбыл на длительный период из-за травмы. В текущем сезоне он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 23-х матчах.

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В статье: Луис Суарес Барселона Лаутаро Мартинес
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