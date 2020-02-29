Официално: Рома выкупила контракты Манчини и Верету

"Рома" объявила о подписании Джанлуки Манчини и Жордана Верету на постоянной основе. Оба игрока перебрались в клуб летом на правах аренды.

Центрбек Манчини обошелся в 15 млн евро (2 млн за аренду и 13 млн за выкуп), кроме того, еще 8 млн могут составить различные бонусы.

За аренду экс-хавбека "Фиорентины" Верету был заплачен миллионов евро, еще 16 было выплачено за выкуп.

В этом сезоне Манчини провёл 31 матч за "волков", у Верету – 33.