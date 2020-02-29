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Матч Ювентус - Интер и еще четыре игры Серии А перенесены на май из-за коронавируса

Италия
(1 голосов)

Ключевой поединок второго круга перенесён

Матч Ювентус - Интер и еще четыре игры Серии А перенесены на май из-за коронавируса
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Пять матчей 26-го тура Серии А перенесены из-за распространения коронавируса.

Отменена сегодняшняя игра "Удинезе" – "Фиорентина", а также завтрашние игры "Милан" – "Дженоа", "Парма" – СПАЛ, "Сассуоло" – "Брешия" и "Ювентус" – "Интер".

Матчи перенесены на 13 мая. Изначально на эту дату был назначен финал Кубка Италии, но его перевели на 20 мая.

Изначально планировалось, что игры этого тура Серии А будут сыграны без зрителей.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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