Италия
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Матч Ювентус - Интер и еще четыре игры Серии А перенесены на май из-за коронавируса
Ключевой поединок второго круга перенесён
Пять матчей 26-го тура Серии А перенесены из-за распространения коронавируса.
Отменена сегодняшняя игра "Удинезе" – "Фиорентина", а также завтрашние игры "Милан" – "Дженоа", "Парма" – СПАЛ, "Сассуоло" – "Брешия" и "Ювентус" – "Интер".
Матчи перенесены на 13 мая. Изначально на эту дату был назначен финал Кубка Италии, но его перевели на 20 мая.
Изначально планировалось, что игры этого тура Серии А будут сыграны без зрителей.
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