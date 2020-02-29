Серия А. Голы защитников продолжают поход Наполи

Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" - "Торино" 2:1

Голы: Манолас 19, Ди Лоренцо 83 - Эдера 90+1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Хюсай, Лоботка (Аллан 80), Руис, Зелински, Политано (Элмас 84), Милик (Мертенс 74), Инсинье

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Де Сильвестри, Ринкон (Верди 83), Лукич, Ансальди, Базелли (Мейте 66), Дзадза (Эдера 83), Белотти

Предупреждения: Аллан 90+3 - Ринкон 36, Дзадза 40, Ансальди 90+2

"Наполи" в порядке. Он выиграл шесть из семи последних матчей Серии А и Кубка, добыл почётную приличную ничью с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Разумеется, он устал после того матча. В целом никак не громит своих соперников, побеждает тяжело. А дома победил лишь однажды в восьми последних матчах лиги, несколько раз позорно провалившись. Однако ему повезло с соперником. "Торино" проиграл шесть матчей лиги и Кубка подряд, выглядел разваленным. Да, даже против него в плане атаки и интенсивности команда Дженнаро Гаттузо не слишком впечатлила. Но победу вновь добыла.

Лучше начал "Торино". Даже чуть не забил после ошибки Оспины на выходе. Манолас выручил. Впрочем, именно "Наполи" закончил тайм с 72-мя процентами владения мячом. Он вовсе не играл ни ярко, ни быстро, ни остро. Нередко защитники просто перепасовывались в центре поля. Тем не менее, гол был найден (Манолас замкнул головой навес Инсинье со штрафного), а проблем в обороне не существовало. Лоренцо еще и должен был забивать дважды. Сиригу выиграл выход один-на-один и вытащил другой очень сложный удар. Вытащил и удар издали Милика. Также поляк ударом головой задел перекладину.

Второй тайм "Торо" также начал прилично. Даже лучше, чем первый. Однако на этот раз Оспина не ошибался, оборона выбивала. А "Наполи" вскоре пошёл в атаку. Милика на ударной позиции заблокировал защитник, из левой части штрафной приходили очень опасные прострелы. В целом темп не повысился, Сиригу долго не работал. Зато не работала и оборона хозяев. Точнее, работала в атаке. Ди Лоренцо был выведен один-на-один (вратарь спас). А в другом эпизоде отлично выбежал из-за спины Ринкона и замкнул классный заброс Мертенса слева. Гости ответили лишь ударом головой Эдеры с навеса Ансальди.

"Наполи" закрепляется на шестом месте и посматривает на пятое. А "Торино" сравнялся с антирекордной серией поражений в истории клуба - шесть. И остается вблизи зоны вылета.