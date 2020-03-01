Малиновский против Шахова. Лечче - Аталанта. Анонс и прогноз матча

1 марта. 16:00. Серия А. Лечче. "Виа Дель Маре"

Коронавирус изменяет списки приоритетов. Перенос главного матча тура "Ювентус" - "Интер" на май вывел на первый план для украинских болельщиков Серии А "украинское дерби". Команда Руслана Малиновского желает закрепиться в Топ-4, а команда Евгения Шахова - вне зоны вылета. Наставник первого назвал неделю после отмененного матча команды против "Сассуоло" странной, побаивается усилившегося кадрово и еще недавно побеждавшего соперника. А наставник второго упоминает о неудачах "Аталанты" в матчах против аутсайдеров. И здесь аутсайдер способен удивить. Даже при великолепной форме фаворита.

"Аталанта" ныне на пике успешности и популярности. В последних пяти матчах лиги и Лиги Чемпионов добыты четыре победы и ничья, забиты 17 мячей, 13 из которых укрепили лидерство в Серии А по голам (63). Среди побед - 2:1 над "Ромой", прямым конкурентом в борьбе за Топ-4 лиги. А 4:1 над "Валенсией" заставил аплодировать всю Европу. Обе победы явно улучшили домашние показатели. А в гостях в лиге "Ла Деа" впечатляет еще с предыдущего сезона - лишь одно поражение в 18-ти матчах. Десять очков в последних пяти. Причем в лиге уже забили 14 игроков. Семь последних мячей забили разные. То есть команда не зависит от одного.

Такие данные явно пугают "Лечче" - худшую оборону Серии А. После трех побед подряд "волки" развалились в Риме против "тезок" - 0:4. Первый тайм был просто ужасным. Главный тренер Фабио Ливерани признал, что команде понадобились несколько дней для отхода от такого матча. Она остается аутсайдером. С травмированными вратарем Вигорито, Фариасом, Фалько, Бабакаром. С другой стороны, как раз выздоровел первый вратарь Габриэль. А у соперника немалые потери в центре обороны. Травмы Джимсити и Толоя вынудят перевести туда опорника Де Роона либо правого латераля Хатебура. Опасно в гостях против десятой атаки лиги (32 гола).

Да, прежде всего, об опасности должен говорить "Лечче". Худшая оборона лиги пропускала слишком лёгкие мячи от гораздо худших атакующих линий, чем "Аталанта". В очном матче первого круга бергамцы победили легко (3:1), нанеся 15 ударов в створ ворот. Проиграли лишь один из своих последних 20-ти матчей против всех новичков лиги. Ливерани говорит о матче, полном единоборств, которые нельзя проигрывать, и о потребности в постоянном беге. С другой стороны, и о недостатках соперника и проблемах с аутсайдерами. "Аталанта" недавно проигрывала СПАЛ и не переигрывала "Дженоа". Может забуксовать и против "Лечче".

Украинский след

Для украинского болельщика этот матч весьма интересен прямым противостоянием Руслана Малиновского с Евгением Шаховым. Правда, вряд ли оно будет прямым долгое время. Никто из них в 2020-ом году ни разу не выходил в стартовом составе в лиге. Джан Пьеро Гасперини заявил, что не предоставит отдых Алехандро Гомесу и Йосипу Иличичу одновременно. Марио Пашалич не прекращает забивать и ассистировать. Дуван Сапата и Луис Муриэль голодны к игре. Вряд ли удастся занять именно место Де Роона в центре поля. Руслан нравится тренеру как суперсаб, всегда увеличивающий интенсивность и проценты владения мячом в нужные моменты.

У Шахова конкурентов меньше. Травмы других игроков еще неделю назад оставили его наиболее атакующим запасным команды. И вывели на поле на 46-ой минуте. В Риме он улучшил команду в плане стабильности и борьбы. Но вновь разочаровал как "треквартиста", крайне редко доходил до мяча. Ныне перевод опорника Барака на эту позицию и повреждение Дейолы могли бы оставить Евгению место в опорной зоне. Но Ливерани не видит его там. А Дейола вроде бы все же сыграет. Да и, по словам тренера, главный "треквартиста" команды Риккардо Сапонара уже готов играть. Так что очную битву Шахова с Малиновским не стоит ожидать ранее 60-ой минуты.

Ориентировочные составы :

"Лечче": Габриэль, Донати, Россеттини, Лучиони, Кальдерони, Дейола, Петриччионе, Майер, Барак, Лападула, Манкозу

"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара, Хатебур, Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Иличич, Д. Сапата, Гомес

Прогноз: Лечче - Аталанта 1:3

В предыдущих трех домашних матчах "Лечче" набрал семь очков, в восьми из предыдущих девяти забивал. Совсем недавно он не уступил "Интеру" и переиграл "Наполи". А "Аталанте" не проиграл пять из предыдущих семи очных матчей. Потому должен забить и побороться с соперником, которому тяжело против аутсайдеров. С другой стороны, статистика очных матчей - древняя история. А против аутсайдеров "Аталанте" тяжело дома, не в гостях. К тому же, она хорошо отдохнула, что для нее всегда важно. Ставим на 12-й из 13-ти последних матчей с участием "Богини" с "тотал больше 2.5". И на ее победу.

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