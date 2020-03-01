Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Болоньей" (2:0), которая позволила римлянам возглавить турнирную таблицу.

"Если бы мне сказали, что мы будем лидировать в турнирной таблице, я бы сказал, что это будет невероятно сложно. Но после предсезонной подготовки я поверил в то, что мы будем хорошо выступать. Я не думал, что мы будем на первом месте, но я знал, что мы способны на это.

Мы идем первыми и заслуживаем этого. Перенос матча Ювентус – Интер? Это не влияет на нас. Мы не думаем об этом.

В Италии сейчас серьезная проблема с перенесенными матчами. Мы должны взять коронавирус под контроль как можно скорее, принять меры предосторожности", – цитирует Индзаги сайт Джанлуки Ди Марцио.