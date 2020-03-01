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Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба

Италия
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В стане "россонери" снова назревают проблемы?

Мальдини и Бобан могут покинуть Милан из-за конфликта с руководством клуба
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Директор "Милана" Звонимир Бобан может покинуть команду по окончании сезона, сообщают итальянские СМИ. Его примеру также, возможно, последует и технический директор клуба Паоло Мальдини.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, Бобан недоволен поведением руководства клуба. Он публично обвинил в интервью этому же изданию генерального директора клуба Ивана Газидиса в том, что он вел переговоры с Ральфом Рангником за их спиной. Ранее сообщалось, что Рангник может возглавить "Милан" в следующем сезоне.

Также была информация, что он одновременно может стать и спортивным директором клуба. В таком случае нынешний главный тренер Стефано Пиоли будет уволен. "Милан" занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков в 25 матчах.

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В статье: Паоло Мальдини Звонимир Бобан Милан (Италия)
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