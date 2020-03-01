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Серия А. Аталанта вновь отгружает семь голов сопернику

Италия
(1 голосов)

Финальный гол на счету Руслана Малиновского

Серия А. Аталанта вновь отгружает семь голов сопернику
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Аталанта" 2:7

Голы: Сапонара 29, Донати 40 - Донати 17 (автогол), Д. Сапата 22, 54, 62, Иличич 47, Муриэль 89, Малиновский 90+2

"Лечче": Габриэль, Донати, Россеттини, Лучиони, Кальдерони, Дейола, Майер (Тахцидис 63), Барак, Сапонара, Лападула, Манкозу (Шахов 63)

"Аталанта": Голлини, Паломино, Де Роон, Кальдара, Хатебур, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Иличич (Муриэль 73), Д. Сапата (Тамез 85), Гомес (Малиновский 69)

Предупреждения: Лучиони 66, Сапонара 70 - Хатебур 45+1, Паломино 57

В этом матче фаворит был ясен. "Аталанта" идет четвёртой по очкам и первой по забитым мячам, в последних пяти матчах во всех турнирах добыла четыре победы и ничью, забив 17 мячей. Проиграла лишь один из 18-ти последних гостевых матчей и лишь один из 20-ти против новичков лиги. С другой стороны, были подозрения, что "Лечче" навяжет борьбу. Его оборона худшая в лиге, но атака неплоха, десятая. Он не проигрывал в трех последних домашних матчах, забивал в восьми из девяти, в целом до 0:4 в Риме одержал три победы подряд. И здесь сопротивлялся. Но в итоге был уничтожен после перерыва.

В первом тайме "Аталанта" владела мячом в два раза чаще, первые 28 минут выиграла по ударам по воротам со счетом 8:1. Правда, не поражала скоростью и остротой. Зато сыграли два угловых и удара головой. Донати дико пробил в собственные ворота, Сапата прошил вратаря. Также защитнику пришлось выносить с линии ворот после слабого удара Паломино. И вдруг бергамцы пропустили, выключились из игры, и вновь пропустили. Оправившийся от травмы Сапонара вначале получил заброс от Дейолы, подержал мяч - и положил его в "девятку". А затем сбросил под удар низом Донати с 18-ти метров.

Уже шестой второй тайм подряд "Богиня" начала штурмом и голами. Иличич оставил Гомеса перед вратарем и добил после сейва, перед этим убрав защитников. Пашалич смазал с прострела Хатебура справа, Сапата попал с прострела Пашалича оттуда же. Правда, между голами Лападуле подарили мяч перед вратарем. Однако Голлини успел выбить. А заброс на Иличича и акробатический прострел Йосипа в падении принесли Дувану Сапате, после травмы не впечатлявшему, хет-трик. И уже в концовке Малиновский вначале классно отправил в прорыв Муриэля, забившего со второй попытки, а затем забил сам ударом низом с 20-ти метров.

"Лечче" пропускает как минимум четыре мяча во втором матче подряд и опускается в зону вылета по потерянным очкам. Эйфория от трех побед подряд уже забыта. А "Аталанта" замыкает Топ-4 и сохраняет "чистый" шестиочковый гандикап над "Ромой". Более того, выходит уже на 70 голов в 25-ти матчах. В том числе и три матча по семь и два по пять. Просто феноменально!

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В статье: Евгений Шахов Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лечче
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
01.03.2020 в 18:11
МС - лучшая в АПЛ по забитым - имеет только 68 в 27 матчах ...
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