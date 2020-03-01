Серия А. Нервный, но достойный ответ Ромы Аталантe

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Рома" 3:4

Голы: Жоао Педро 30, 89, Перейро 76 - Калинич 31, 42, Клюйверт 64, Коларов 81

Нереализованный пенальти: Жоао Педро 89 (вратарь)

"Кальяри": Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Лука Пеллегрини, Рог (Рагатцу 90), Олива, Ионицэ (Перейро 66), Наингголан, Жоао Педро, Палоски (Симеоне 66)

"Рома": Лопес, Б. Перес (Сантон 84), Смоллинг, Фасио, Коларов, Вильяр, Кристанте, Ундер (К. Перес 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету 85), Калинич

Предупреждения: Жоао Педро 36, Симеоне 70, Лука Пеллегрини 80 - Ундер 34, Вильяр 58, Клюйверт 78

Серию из трех поражений в лиге "Рома" прервала 4:0 над "Лечче". После этого с трудом, но прошла "Гент" в 1/16 финала Лиги Европы. Этот непростой выход из кризиса следовало продолжить в Кальяри. Да еще и без дисквалифицированного Манчини, уставших Верету и Джеко и травмированных Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло и других. Трудная задача? Несомненно. Но ее облегчала статистика очных встреч - семь побед и четыре ничьи в 11-ти. И ужасная форма растерянного депрессивного соперника, не побеждавшего в десяти матчах лиги подряд. Разница в характере, настроении и желании в итоге сыграла свою роль.

По владению мячом первый тайм уверенно выиграл "Кальяри". Но на самом деле следует говорить об отдельных отрезках. Первые 12 минут "Рома" выиграла по ударам по воротам со счетом 8:0. Проводя быстрые атаки, почти всегда - по правому флангу. Арендованный у нее же Ольсен тащил удары Ундера, Калинича и Переса в ближний угол. Также пальцами перевел выстрел Ундера в перекладину, отбил добивание Мхитаряна, а на втором добивании Калинич умудрился не попасть. Затем "Кальяри" перехватил инициативу, начал атаковать. И забил. Жоао Педро принял длинный заброс на колено и блестяще подсек над вратарем.

Затем же начался третий отрезок. В итоге определивший победителя матча. "Рома" вернула инициативу, при этом создавала меньше. А забила больше. Прострел слева ее воспитанник Лука Пеллегрини прервал... пасом сопернику. Мхитарян отлично продрался справа мимо двоих защитников и выложил в центр. Калинич, до этого матча не забивавший за "Рому", оформил дубль. Во втором тайме сарды также старались, ускорялись. Но качество и спокойствие римлян уже бросались в глаза. В перекладину после прострела Ундера попадал Клюйверт. И он же реализовал выход один-на-один с заброса головой Калинича.

Был у этого матча и четвёртый отрезок. После 12-ти минут мыслей о том, что все здесь уже кончено, вышедший на замену Перейро прошел почти от центра поля и четко пробил с 17-ти метров. "Кальяри" попытался давить. Впрочем, забить вновь мог Клюйверт. Ольсен отбил удар, но не штрафной Коларова с фланга, не задевший никого. Таким образом, "Рома" забила четыре мяча во втором матче лиги подряд. Разумеется, это не семь "Аталанты" в Лечче. Да и она пропустила третий на добивании с пенальти. Но умение ответить на такую заявку главного конкурента в борьбе за место в Топ-4 важно. Римляне в игре.