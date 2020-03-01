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Кальяри - Рома 3:4. Видеообзор матча
"Волки" перестреляли "Кальяри"
Вашему вниманию видеообзор матча Серии А "Кальяри" - "Рома".
Кальяри. "Сарденья Арена"
"Кальяри" - "Рома" 3:4
Голы: Жоао Педро 30, 89, Перейро 76 - Калинич 31, 42, Клюйверт 64, Коларов 81
Нереализованный пенальти: Жоао Педро 89 (вратарь)
"Кальяри": Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Лука Пеллегрини, Рог (Рагатцу 90), Олива, Ионицэ (Перейро 66), Наингголан, Жоао Педро, Палоски (Симеоне 66)
"Рома": Лопес, Б. Перес (Сантон 84), Смоллинг, Фасио, Коларов, Вильяр, Кристанте, Ундер (К. Перес 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету 85), Калинич
Предупреждения: Жоао Педро 36, Симеоне 70, Лука Пеллегрини 80, Рагатцу 90+5 - Ундер 34, Вильяр 55, Клюйверт 78, Лопес 90+1, Сантон 90+5