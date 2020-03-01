Матч 26-го тура Серии А Сампдория - Верона перенесен из-за коронавируса

Поединок 26-го тура чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Вероной" перенесен из-за коронавируса.

Матч должен был пройти 2-го марта без зрителей, но из-за вспышки болезни в Италии принято решение отменить игру и перенести встречу на 13 мая.

Напомним, ранее на 13 мая уже были перенесены пять матчей 26-го тура Серии А.

Список перенесенных матчей: "Парма" - "СПАЛ", "Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Ювентус" - "Интер" и "Сассуоло" - "Брешия".