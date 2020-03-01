Италия
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Матч 26-го тура Серии А Сампдория - Верона перенесен из-за коронавируса
Матч пройдет 13 мая
Поединок 26-го тура чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Вероной" перенесен из-за коронавируса.
Матч должен был пройти 2-го марта без зрителей, но из-за вспышки болезни в Италии принято решение отменить игру и перенести встречу на 13 мая.
Напомним, ранее на 13 мая уже были перенесены пять матчей 26-го тура Серии А.
Список перенесенных матчей: "Парма" - "СПАЛ", "Удинезе" - "Фиорентина", "Милан" - "Дженоа", "Ювентус" - "Интер" и "Сассуоло" - "Брешия".
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Источник:Football Italia
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