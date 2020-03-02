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Субботние и воскресные матчи Серии А с участием Юве, Интера и Наполи сыграют без зрителей… или отменят

Италия
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"Отменить нельзя перенести" – поставьте запятую в нужном месте

Субботние и воскресные матчи Серии А с участием Юве, Интера и Наполи сыграют без зрителей… или отменят
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Правительство Италии постановило приостановить все спортивные соревнования в регионах страны, которые были затронуты коронавирусом, до 8 марта.

Матчи 27-го тура Серии А: "Аталанта" – "Лацио", "Болонья" –"Ювентус", "Интер" – "Сассуоло" и "Верона" – "Наполи", запланированные на субботу и воскресенье, либо пройдут при закрытых дверях, либо не состоятся вовсе, как сообщает Football Italia.

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Многие клубы Серии А выступают против переноса игр на 13 мая, учитывая старт ЕВРО-2020 в июне. Они предпочли бы провести матчи согласно текущему календарю, но без зрителей. Экстренное собрание всех 20 клубов запланировано на среду, 4 марта, в Риме.

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В статье: Серия А коронавирус
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