Субботние и воскресные матчи Серии А с участием Юве, Интера и Наполи сыграют без зрителей… или отменят

Правительство Италии постановило приостановить все спортивные соревнования в регионах страны, которые были затронуты коронавирусом, до 8 марта.

Матчи 27-го тура Серии А: "Аталанта" – "Лацио", "Болонья" –"Ювентус", "Интер" – "Сассуоло" и "Верона" – "Наполи", запланированные на субботу и воскресенье, либо пройдут при закрытых дверях, либо не состоятся вовсе, как сообщает Football Italia.

Многие клубы Серии А выступают против переноса игр на 13 мая, учитывая старт ЕВРО-2020 в июне. Они предпочли бы провести матчи согласно текущему календарю, но без зрителей. Экстренное собрание всех 20 клубов запланировано на среду, 4 марта, в Риме.