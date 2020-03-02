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Буффон ещё не принял решение о своем будущем

Италия
(1 голосов)

Вратарь неплохо выглядит в последнее время

Буффон ещё не принял решение о своем будущем
Новина українською

Агент голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон Сильвано Мартина, сказал, что 42-летний игрок ещё не определился, продолжит ли карьеру после нынешнего сезона.

"Мы ещё не решили этот вопрос. Джанлуиджи примет решение. Он выглядит хорошо, но мы пока не говорили об этом.

Что касается шансов "Ювентуса" на трофеи, то скажу, что не все сезоны проходят одинаково. Стать чемпионом Серии А непросто, не говоря уже о девяти титулах подряд. "Лацио" не участвует в кубковых турнирах, это помогает. Они могут занять первое место", — сказал Мартина в интервью Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне Буффон помог "Ювентусу" в 11 матчах во всех турнирах. Итальянец провёл 3 встречи без пропущенных мячей.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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