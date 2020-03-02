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Мозес пропустит матч с Наполи

Италия
(1 голосов)

У игрока травма

Мозес пропустит матч с Наполи
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Полузащитник "Интера" Виктор Мозес пропустит полуфинал Кубка Италии с "Наполи", сообщает официальный сайт миланского клуба.

Нигериец повредил мышцу левого бедра во время тренировки. Точные сроки восстановления экс-игрока "Челси" не называются.

Мозес перешел в "Интер" минувшей зимой из "Фенербахче" и провел пять матчей в составе "нерадзурри" в нынешнем сезоне.

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В статье: Виктор Мозес Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
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