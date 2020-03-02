Италия
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Мозес пропустит матч с Наполи
У игрока травма
Полузащитник "Интера" Виктор Мозес пропустит полуфинал Кубка Италии с "Наполи", сообщает официальный сайт миланского клуба.
Нигериец повредил мышцу левого бедра во время тренировки. Точные сроки восстановления экс-игрока "Челси" не называются.
Мозес перешел в "Интер" минувшей зимой из "Фенербахче" и провел пять матчей в составе "нерадзурри" в нынешнем сезоне.
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