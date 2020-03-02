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Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть Милан

Италия
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На их решение может повлиять двух человек с должностей клуба

Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть Милан
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Футболисты "Милана" Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть итальянский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

Как пишет источник, это может произойти в случае, если "Милан" покинут технический директор Паоло Мальдини и директор красно-чёрных Звонимир Бобан. Напомним, трансфер Ибрагимовича в "Милан" в январе 2020 года во многом стал возможен благодаря усилиям Мальдини, который убедил шведского форварда в перспективности данного решения.

Кроме того агентом Ибрагимовича является Мино Райола, ранее выступивший с критикой фонда, который владеет "Миланом". В связи с этим клиенты Райолы в настоящий момент являются кандидатами на переход в другую команду. Среди клиентов Райолы числится и голкипер "Милана" Доннарумма.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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