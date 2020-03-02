СМИ: Бобан покинул Милан - Мальдини в течение пары дней повторит его путь

Итальянский "Милан" на пороге больших перемен. Сразу ряд авторитетных СМИ (Sky Sport Italia и Corriere della Sera) сообщают о кадровых изменениях.

По их данным, клуб покинул Звонимир Бобан. Легендарный в прошлом футболист последний год занимал должность руководителя футбольного отдела. Официально об этом сообщат сегодня/завтра.

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Подобная участь будет ожидать и Паоло Мальидини. Экс-капитан, а ныне технический директор, также освободит свою должность в ближайшее время.

Такие перестановки открывают дорогу Ральфу Рангнику. Ранее сообщалось, что немецкий наставник подписал с клубом предварительный контракт.