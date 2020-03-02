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Мхитарян: Когда играл в Шахтере, Анжи предлагал огромные деньги и бонусы

Италия
(2 голосов)

Чуть менее 20 млн евро

Мхитарян: Когда играл в Шахтере, Анжи предлагал огромные деньги и бонусы
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Генрих Мхитарян рассказал, какие предложения получал в то время от российских клубов.

"Был интерес "Спартака". Когда я был в "Шахтере", думал, что играю в сильнейшей на тот момент команде СНГ. Не было смысла переходить в "Спартак", потому что хотел играть в Европе.

В "Анжи" обещали огромные деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Сколько предлагали? Чуть меньше, чем у Это'О. 20 миллионов не было, немного меньше", – сказал Мхитарян.

Напомним, что хавбек ушел из "Шахтера" в 2013 году перейдя за дортмундскую "Боруссию". Сейчас Генрих играет в аренде в "Роме", а его контракт принадлежит "Арсеналу".

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В статье: Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) Анжи (Махачкала) Спартак (Москва) Рома (Рим)
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Источник:
КраСава

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