Мхитарян: Когда играл в Шахтере, Анжи предлагал огромные деньги и бонусы

Экс-хавбек "Шахтера" Генрих Мхитарян рассказал, какие предложения получал в то время от российских клубов.

"Был интерес "Спартака". Когда я был в "Шахтере", думал, что играю в сильнейшей на тот момент команде СНГ. Не было смысла переходить в "Спартак", потому что хотел играть в Европе.

В "Анжи" обещали огромные деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Сколько предлагали? Чуть меньше, чем у Это'О. 20 миллионов не было, немного меньше", – сказал Мхитарян.

Напомним, что хавбек ушел из "Шахтера" в 2013 году перейдя за дортмундскую "Боруссию". Сейчас Генрих играет в аренде в "Роме", а его контракт принадлежит "Арсеналу".