  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Калинич: Рад, что забил дважды, хочу продолжать в том же духе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калинич: Рад, что забил дважды, хочу продолжать в том же духе

Италия
(1 голосов)

Хорват провел прекрасный матч

Калинич: Рад, что забил дважды, хочу продолжать в том же духе
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ромы" Николо Калинич прокомментировал результат матча против "Лечче". В нем он отметился первыми забитыми голами за римлян.

Читайте такжеСерия А. Нервный, но достойный ответ Ромы Аталантe

"Я всегда работаю на команду. Нас 11 человек и я не должен быть эгоистом. Мы создали много моментов и я сумел забить дважды. Очень рад этому, хочу продолжать в том же духе.

В "Атлетико" я тоже играл очень мало, всего 6 или 7 матчей за сезон. Тренер будет решать - выпускать меня или не выпускать. Я буду продолжать работать на тренировках", - приводит слова хорвата Roma TV.

Всего в этом сезоне на счету Калинича лишь 13 матчей.

Читайте такжеКалинич разочаровал Фонсеку и может сменить команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никола Калинич Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...