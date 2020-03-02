Калинич: Рад, что забил дважды, хочу продолжать в том же духе

Форвард "Ромы" Николо Калинич прокомментировал результат матча против "Лечче". В нем он отметился первыми забитыми голами за римлян.

"Я всегда работаю на команду. Нас 11 человек и я не должен быть эгоистом. Мы создали много моментов и я сумел забить дважды. Очень рад этому, хочу продолжать в том же духе.

В "Атлетико" я тоже играл очень мало, всего 6 или 7 матчей за сезон. Тренер будет решать - выпускать меня или не выпускать. Я буду продолжать работать на тренировках", - приводит слова хорвата Roma TV.

Всего в этом сезоне на счету Калинича лишь 13 матчей.