"Самый большой и темный клоун, которого я видел". Президент Интера раскритиковал главу Серии А

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан в своем Instagram выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино в связи с его методами борьбы с распространением коронавируса.

"Играть с календарем и всегда ставить здоровье людей на второе место. Вы, вероятно, самый большой и темный клоун, которого я когда-либо видел. Переносы на 24 часа, 48 часов? 7 дней? Каким будет ваш следующий шаг? И сейчас вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? Как насчет того, что мы не защищаем своих футболистов и тренеров и просим их играть для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерыва?"