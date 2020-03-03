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"Самый большой и темный клоун, которого я видел". Президент Интера раскритиковал главу Серии А

Италия
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Опять причина всему – коронавирус

"Самый большой и темный клоун, которого я видел". Президент Интера раскритиковал главу Серии А
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Президент миланского "Интера" Стивен Чжан в своем Instagram выступил с критикой в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино в связи с его методами борьбы с распространением коронавируса.

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"Играть с календарем и всегда ставить здоровье людей на второе место. Вы, вероятно, самый большой и темный клоун, которого я когда-либо видел. Переносы на 24 часа, 48 часов? 7 дней? Каким будет ваш следующий шаг? И сейчас вы говорите о спортивном мастерстве и честном соперничестве? Как насчет того, что мы не защищаем своих футболистов и тренеров и просим их играть для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерыва?"

"Да, я обращаюсь к вам. Наш президент Паоло Даль Пино! Позор вам. Пришло время привлечь вас к ответственности! Мы в 2020 году делаем так! Каждый человек в мире, неважно, болеет он за "Интер" или "Ювентус", или вообще не поддерживает никакую команду, должен быть в безопасности. Пожалуйста! Это самая важная вещь для вас, вашей семьи и нашего общества".

"Самый большой и темный клоун, которого я видел". Президент Интера раскритиковал главу Серии А - изображение 1
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В статье: Серия А Интер (Милан) Стивен Чжан коронавирус
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