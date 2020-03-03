Роналду отправился в Португалию после инсульта матери

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отправился в Португалию в срочном порядке, сообщает O Jogo.

Ранее стало известно, что мать форварда Долорес Авейру минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.

Напомним, завтра, 4 марта, "Ювентус" проведёт ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с "Миланом". В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.