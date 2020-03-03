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Милан продаст Доннарумму в ближайшее трансферное окно

Италия
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Агент игрока уже провел переговоры с представителями заинтересованных клубов

Милан продаст Доннарумму в ближайшее трансферное окно
Новина українською

"Милан" попытается продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Как пишет в Twitter журналист Никола Скира, на 21-летнего итальянца претендуют "ПСЖ", "Реал" и "Челси".

Агент голкипера Мино Райола уже провел встречи с представителями заинтересованных клубов. Доннарума хочет получать по новому контракту 8 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение вратаря с "Миланом" рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за "россонери" и пропустил 33 гола.

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В статье: Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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