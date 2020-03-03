Италия
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Милан продаст Доннарумму в ближайшее трансферное окно
Агент игрока уже провел переговоры с представителями заинтересованных клубов
"Милан" попытается продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Как пишет в Twitter журналист Никола Скира, на 21-летнего итальянца претендуют "ПСЖ", "Реал" и "Челси".
Агент голкипера Мино Райола уже провел встречи с представителями заинтересованных клубов. Доннарума хочет получать по новому контракту 8 миллионов евро в год.
Нынешнее соглашение вратаря с "Миланом" рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за "россонери" и пропустил 33 гола.
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