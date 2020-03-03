Ювентус готов предложить новый контракт Демиралю - в январе он порвал крестообразные связки

Чемпион Италии "Ювентус" готов продлить контракт с Мери Демиралем. Об этом передает Calciomercato.com.

В начале этого года турецкий защитник порвал крестообразные связки и отправился в лазарет до конца сезона. "Зебры" хотят выразить поддержку футболисту и продлить с ним текущую сделку.

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Руководство клуба верит в Демираля и уверено, что в будущем он будет основным игроком клуба. Он выступает за "Ювентус" с лета 2019-го года.

Напомним, что несколько недель назад "зебры" продлили контракт с основным голкипером.