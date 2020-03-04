Официально: ответный матч полуфинала Кубка Италии между Ювентусом и Миланом будет перенесен

Очередная смена графика в Италии: второй матч полуфинала Кубка страны "Ювентус" – "Милан" был отменен из-за вспышки на Апеннинах коронавируса. Встреча должна была состояться сегодня, в 21:45 по киевскому времени, но как сообщает Football Italia, команды встретятся позднее. Точная дата не уточняется.

Первый поединок на "Сан-Сиро" закончился вничью 1:1. Ранее отмечалось, что "Ювентус" сможет сыграть с "Миланом", но подобные заявления известного итальянского профессора микробиологии и вирусологии Роберто Бурьони болельщики окрестили "чистым безумием".

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В то же время, "Интер" направил официальное письмо к руководству Серии А, предупреждая, что клуб намерен судиться, если их матч 26-го тура с "Ювентусом" будет сыгран до домашнего поединка 25-го тура с "Сампдорией".