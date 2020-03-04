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Матч Наполи - Интер перенесен из-за коронавируса

Италия
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Новую дату объявят позже

Матч Наполи - Интер перенесен из-за коронавируса
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Ответный матч Кубка Италии между "Наполи" и "Интером" был перенесён из-за распространения коронавируса в стране, сообщает Football Italia.

Матч "Наполи" — "Интер" должен был состояться завтра, 5 марта, на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе. Первая встреча команд прошла на арене "Сан-Сиро" в Милане 12 февраля и завершилась со счётом 1:0 в пользу неаполитанцев.

27 февраля стало известно, что в Италии коронавирус был впервые обнаружен у профессионального футболиста.

Вспышка этого вируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.

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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
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